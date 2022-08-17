Часть электричек отменили в Тверской области

В Тверской области на станции Конаково отменят часть электропоездов. Ограничения вводятся 18 августа. Причина — проводимые на железнодорожной инфраструктуре работы.

Подробности сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.

Так, полностью отменен поезд Конаково – Москва отправлением в 06:04. Пассажиры по своим билетам могут воспользоваться «Ласточкой» Конаково – Москва отправлением в 06:27.

На участке Москва – Подсолнечная не будет ходить электричка Москва – Конаково. Пассажирам позволят проехать по обычным пригородным билетам с последующей пересадкой на другой поезд на станции Подсолнечная. Также поезд Конаково – Москва отменен на участке Подсолнечная – Москва. Пассажиры смогут пересесть на поезд Тверь – Москва на станции Клин.

Помимо этого с задержкой в час будут прибывать поезда Москва – Конаково отправлением в 05:20 и Москва – Конаково отправлением в 07:43. У электричек запланирована техническая стоянка на станции Конаковский Мох.