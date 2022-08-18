Ход пандемией

Пандемия коронавируса не уходит в прошлое, болезнь никуда не исчезает. Сейчас — самый разгар дискуссий, когда медицинские эксперты обсуждают допустимые уровни заражения, политики — последствия снятия ограничений, а каждый из нас планирует свою дальнейшую жизнь.

Невозможно не задаваться вопросом: как мы будет сосуществовать с мутирующим вирусом, изменится ли когда-нибудь ситуация коренным образом, и какие события могут способствовать этому?

Мы относились бы к вирусу гораздо более терпимо, если бы он мутировал с меньшей скоростью и вызывал бы подъемы заболеваемости только в осенне-зимний период. Если бы колебания происходили только ежегодно и предсказуемо, мы могли бы уменьшить последствия его атаки бустерами, разработанными для соответствующего конкретного варианта (это практически невозможно сегодня, так как из-за высокой скорости мутаций любой новый бустер быстро снижает свою эффективность).

И ношение масок в течение одного периода в году было бы значительно более эффективным, так как многие люди готовы соблюдать масочный режим, если речь идет о коротком периоде времени.

Планирование и предсказуемость были бы особенно важны для людей с высоким риском, позволяя им избавиться от постоянного беспокойства и вести более свободную жизнь.

Но пока нет признаков замедления мутаций коронавируса, мы являемся свидетелями появления всё новых угрожающих нам вариантов. Вирус эволюционирует, чтобы циркулировать с частотой обычной простуды, но при этом сохранять гораздо более высокую летальность.

Тем не менее есть вероятность, что способность вируса перестраивать свой геном имеет предел. Будем надеяться, что это станет одним из возможных весомых факторов, определяющих ослабление пандемии в ближайшем будущем.

В том случае, если эта надежда не оправдается и вирус надолго сохранит свою способность изменяться с высокой скоростью, может случиться так, что новые мутации будут иметь меньшее значение. Это может произойти из-за того, что наш иммунитет будет всё в большей степени приобретать гибридный характер от комбинации предшествующих прививок и перенесенных инфекций. А значит, станет предоставлять вирусу всё меньше и меньше возможностей. Со временем воздействие SARS-CoV-2 на нас может стать чем-то более близким к обычной простуде.

COVID-19 не исчезнет, но будет характеризоваться легкими симптомами, которые многие едва заметят. Вероятно, этот процесс уже начался, но светлое будущее в этом плане еще не наступило, по-прежнему многие люди заболевают тяжело и нуждаются в госпитализации. Хотя мы все приветствовали бы более предсказуемое возникновение подъемов заболеваемости и более легкие симптомы, сценарий, на который нам действительно стоит надеяться, — это ситуация, при которой нам вообще не нужно беспокоиться о заражении.

Стратегия «жить с ковидом» в значительной степени опирается на два ключевых момента. Во-первых, вакцины продолжают защищать большинство людей от тяжелых заболеваний. А во-вторых, существенный прогресс достигнут в производстве противовирусных препаратов.

Конечно, инновации в вакцинах необходимы, и в этом плане интерес представляет назальная форма, способная создать иммунитет слизистых оболочек. При применении подобной вакцины вирусу всё труднее и труднее закрепиться в организме человека, что не только способствует предотвращению заболевания, но и значительно уменьшает распространение вируса. У препарата есть и другие преимущества. Дело в том, что можно будет избежать целого ряда неприятных событий, связанных с инъекциями, что повысит приверженность людей к вакцинации. В настоящее время достигнут значительный прогресс в области противовирусной терапии.

В начале пандемии ситуация была настолько отчаянной, что делались попытки перепрофилировать препараты, предназначенные для других целей, в средства терапии от ковида. Как и ожидалось, многие из них оказались неэффективными.

Однако к настоящему моменту уже появились многообещающие противовирусные препараты прямого действия. Молнупиравир встраивается в цепь вирусной РНК, создавая испорченную матрицу, которая разрушает следующую копию. Этот препарат снижает риск госпитализации и смерти примерно на 30%. Еще более высокую эффективность демонстрирует паксловид, который предотвращает репликацию вируса.

Удобство этих препаратов заключается в том, что они принимаются через рот. Однако их эффективность в значительной степени зависит от своевременности начала терапии. А это диктует необходимость быстрой постановки диагноза и ранней инициации лечения.

Таким образом, у нас есть много причин ожидать улучшения ситуации. COVID-19 — это не первый и не самый страшный вирус, с которым сталкивалось человечество. Многие вирусы, вызывавшие пандемии в прошлом, циркулировали намного дольше своей острой начальной фазы, но стадии пандемии в конечном итоге закончились, и ущерб уменьшился, поскольку ученые разработали более совершенные методы лечения и вакцины, а человеческий организм приспособился.

Автор — заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru

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