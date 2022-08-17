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Эксперт заявил об особом внимании Кремля к Владимирской области

Эксперт Данилин: президент остался удовлетворен работой врио губернатора Владимирской области
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Фото: официальный сайт президента РФ/kremlin.ru
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Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в среду, 17 августа, прокомментировал итоги встречи президента России Владимира Путина с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.

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По мнению специалиста, встреча прошла в позитивном ключе. Эксперт указал, что Владимирская область показывает последовательный экономический рост, а президент высоко оценил экономические показатели региона и поддержал курс Авдеева по развитию области, ее промышленного сектора. Также Данилин отметил открытость, которую демонстрирует Авдеев, проводя встречи с жителями региона.

Серьезные успехи также заметны в дорожном строительстве и в сфере инвестиций. Одним из достижений Авдеева Данилин назвал 100 млрд рублей привлеченных инвестиций.

«Что касается экономики, промышленное производство показало рост на 6%, строительство выполнило практически годовой план к сегодняшнему дню, а рост зарплатный составил примерно 10%. Президент это всё оценил, и надо сказать, что это уже их вторая встреча, что показывает особое внимание Кремля к Владимирской области», — подчеркнул Данилин в беседе с «Известиями».

Кроме того, в ходе встречи Авдеев попросил президента о поддержке региона — это затронуло несколько направлений. Глава государства, в свою очередь, пообещал оказать поддержку по целому ряду направлений — реконструкция Академического областного драматического театра, строительство северного обхода города Владимира, новый пассажирский транспорт и ремонт спорткомплекса «Торпедо».

«Это трудно осилить региональному бюджету, для этих проектов необходимо участие федерального центра. Все эти проекты имеют межрегиональное значение. Считаю, что Авдеев сделал хорошую презентацию региона, а президент продемонстрировал удовлетворение от работы своего назначенца», — заключил Данилин.

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