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Курская область заберет у Эстонии демонтированный танк-памятник

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Администрация Курской области готова забрать у Эстонии демонтированный легендарный танк-памятник Т-34 и установить его на территории создаваемого мемориала на Северном фасе Курской дуги.

По словам губернатора Романа Старовойта, инициативная группа жителей Курской области запустила в сети интернет-голосование за петицию о переносе памятника из Прибалтики и получила поддержку как жителей региона, так и его руководства.

Глава Курской области также сообщил, что перевозку танка власти готовы взять на себя. Он также предложил «помощь» эстонцам: в преддверии зимы «эстонские партнеры» могли бы получить в качестве компенсации дрова, теплые вещи или какие-либо еще товары курского производства, «в которых нуждается молодая демократия», — цитирует Старовойта ИА «Абирег».

Памятник танкистам-освободителям установлен в городе Нарва в Эстонии. Накануне, 16 августа, его демонтировали. Местные СМИ пишут, что танк отвезут в музей, занимающийся сохранением, исследованием и представлением военной истории в Виймси.

Танк Т-34 в Нарве является единственным в Эстонии танком-памятником. Его установили в 1970 году на месте, где в июле 1944-го года части Красной армии форсировали реку Нарову, прорвали оборону фашистов и освободили Нарву.

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