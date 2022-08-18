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Визовые качели

Политолог Евгения Пименова — о том, что кроется за идеей ряда европейских стран закрыть въезд для россиян
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Вдогонку к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского и эстонского премьера Каи Каллас о необходимости запретить россиянам въезд в Европу, а также о том, что пребывание в ЕС — не право, а привилегия, высказался и одиозный экс-посол США в России Майкл Макфол. Он пошел дальше и предложил ввести специальный налог для россиян за выдачу виз «для поездки в свободную страну» и, чтобы уже ни у кого не оставалось никаких сомнений, подчеркнул, что «ни один русский не имеет права отдыхать в свободном мире». При этом официальный Вашингтон предпочел сыграть в «доброго полицейского», указав, что США не вводят никаких ограничений на выдачу виз россиянам.

Масштабное ограничение выдачи виз — не ноу-хау, история знала похожие примеры. Можно вспомнить, что к подобным мерам прибегал экс-президент США Дональд Трамп — в 2017-м он подписал указ, известный как Trump’s Muslim ban о запрете на въезд в США граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии, Йемена, Чада, Северной Кореи, Венесуэлы, а также о запрете выдачи определенных категорий виз для жителей Эритреи, Киргизии, Мьянмы, Нигерии и Танзании. В качестве причины этих мер была названа угроза терроризма, которая, как, видимо, полагал Трамп, исходила от всех без исключения граждан этих стран. Республиканец подвергся за это оглушительной критике со стороны демократов. И Джо Байден, придя к власти, первым делом эти ограничения отменил.

Теперь же, несмотря на то что юридически процесс массовой приостановки выдачи туристических виз для россиян запустить сложно, некоторые страны, например Финляндия и Эстония, стали вводить свои ограничения путем увеличения сроков рассмотрения заявок, снижения скорости их обработки и прочего.

В пользу этой идеи высказываются Польша, Чехия, Латвия, Литва. Этот вопрос всерьез обсуждался на недавней встрече глав правительств стран Северной Европы в Осло, однако в поисках его решения не наблюдалось полного единодушия. Например, канцлер Германии Олаф Шольц счел это предложение неподходящим, заметив, что Германия исходит из принципа персональной, а не коллективной ответственности. Тем не менее в германском общественном мнении пока не наблюдается мощной критики откровенно дискриминационной идеи о запрете на въезд, хотя от немецкой политической культуры, подразумевающей табу на любые попытки притеснения по национальным признакам, хотелось бы ожидать иного.

Так с чем же связана эта агрессивная риторика, при этом противоречащая собственным базовым ценностным установкам «свободного мира»? Как представляется, речь идет о совокупности факторов. Во-первых, это свидетельствует об исчерпании политико-экономического санкционного потенциала. Во-вторых, в стремлении к бесконечному демонстративному ужесточению рестрикций многие европейские политики оказываются заложниками медийного хайпа. Стремясь сделать как можно более жесткие заявления ради политического рейтинга, они, судя по всему, не думают о долгосрочных последствиях своих изречений.

Стоит ли теперь полагать, что, раз въезд в ЕС назван элементом привилегированности, значит, все остальные, находящиеся за его пределами, — второй сорт? Если это выражение адресовано только русским — это неприкрытая дискриминация по национальному признаку. Или же это касается всех, кто находится вне Европы или, шире, вне западноевропейского культурного пространства? Тогда начинается уже совсем другой разговор. Да и в целом разделение мира на «свободный» и «несвободный», «правильную» и «неправильную» стороны истории еще раз демонстрирует тотальную европоцентричность западного сознания, показательная «борьба» с которой еще совсем недавно проходила под лозунгами крушащих памятники активистов BLM, требовавших «новой этики» в отношениях с «не-Западом», и которую так рьяно поддерживали все без исключения политики в Европе и США.

При этом вполне вероятно, что такого рода заявления рассматриваются европейским истеблишментом как ситуативная «исключительная мера в исключительных обстоятельствах». И, видимо, когда эти меры дадут необходимый — в их понимании — эффект, они будут отменены, и всё станет как прежде. Но ведь так не бывает и слова уже сказаны. Невозможно из конъюнктурных соображений «немножко» и «на время» отказываться от собственных ценностей, полагая, что это не пошатнет цивилизационных основ западного общества.

Пока этому процессу сложно дать исчерпывающее определение, также сложно в нынешних условиях высказывать и какие-либо прогнозы. Однако с уверенностью можно говорить, что всё это может стать вызовом и для самого ЕС.

Автор — историк, политолог, научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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