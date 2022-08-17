Мужчина утонул в водоеме под Орлом

В окрестностях Орла на озере Светлая жизнь погиб мужчина. Пострадавшего без сознания из воды вытащили очевидцы происшествия, но позже он умер.

Инцидент произошел 16 августа. Сигнал поступил на пульт дежурного в 17.54. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники спасательного поста областной ПСС. Они провели реанимационные мероприятия, но медики позже констатировали смерть пострадавшего, сообщает InfoOrel.ru.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о планах обустроить на озере Светлая жизнь в Орле комплексный адаптированный пляж стоимостью около 1 млн рублей.