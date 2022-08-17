Еще три села остаются без автомобильного сообщения в Приамурье из-за паводка
В Амурской области стабилизируется паводковая обстановка, однако без транспортного сообщения по-прежнему остаются три села. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
По данным на 17 августа, проезд отсутствует к поселку Маревый Тындинского округа, селу Ивановка Зейского района и селу Осежино Сковородинского района. На освобожденных от воды дорожных участках ведутся восстановительные работы, пишет ИА PriamurMedia.
На территории Ивановки спасатели продолжают оказывать помощь населению. Они откачивают воду, просушивают дома, очищают территории от мусора.
Последствия паводка в регионе ликвидируют 153 человека и 55 единиц спецтехники, в том числе шесть плавсредств.
Как отмечает Амурская Служба Новостей, в целом гидрологическая обстановка в Приамурье стабилизируется. Уровень воды в реках падает, подтопленных жилых домов нет.
Между тем в региональном ГУ МЧС России продолжает работу оперативный штаб. Спасатели и сотрудники Амурского ЦГМС круглосуточно следят за ситуацией. По данным синоптиков, 17-18 августа местами ожидаются сильные дожди, сильные ливни с грозами. При выпадении сильных осадков вновь могут сформироваться дождевые паводки, при которых возможно подтопление приусадебных участков, низменных участков местности, дорог и сельхозземель.