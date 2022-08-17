Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России уничтожили более 30 националистов в районе Славянска
Мир
В Совфеде допустили запуск «Северного потока – 2» в случае «тяжких времен» для ФРГ
Мир
Турция решила восстановить дипотношения с Израилем
Мир
Аналитик назвал «Северный поток – 2» спасением для немецкой экономики
Мир
Финляндия не будет аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Арестович раскритиковал украинцев из-за проявляемой ненависти к русским
Общество
Путин призвал не поднимать излишне цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом
Мир
В ОПЕК заявили о непричастности к росту цен на газ и нефть
Мир
В МГИМО оценили шансы Берлускони вновь занять пост премьер-министра Италии
Мир
Минобороны РФ заявило о бегстве под Соледаром более трети 10-й бригады ВСУ
Мир
Турбина для «Северного потока» всё еще находится в Германии
Мир
Молдавия попросила «Газпром» отсрочить выплату аванса за август и сентябрь

Еще три села остаются без автомобильного сообщения в Приамурье из-за паводка

0
Фото: ТАСС/ГУ МЧС по Амурской области
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Амурской области стабилизируется паводковая обстановка, однако без транспортного сообщения по-прежнему остаются три села. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Медленно — неверно: власти ускорят оказание помощи пострадавшим от ЧС
Чем займется новая комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке

По данным на 17 августа, проезд отсутствует к поселку Маревый Тындинского округа, селу Ивановка Зейского района и селу Осежино Сковородинского района. На освобожденных от воды дорожных участках ведутся восстановительные работы, пишет ИА PriamurMedia.

На территории Ивановки спасатели продолжают оказывать помощь населению. Они откачивают воду, просушивают дома, очищают территории от мусора.

Последствия паводка в регионе ликвидируют 153 человека и 55 единиц спецтехники, в том числе шесть плавсредств.

Как отмечает Амурская Служба Новостей, в целом гидрологическая обстановка в Приамурье стабилизируется. Уровень воды в реках падает, подтопленных жилых домов нет.

Между тем в региональном ГУ МЧС России продолжает работу оперативный штаб. Спасатели и сотрудники Амурского ЦГМС круглосуточно следят за ситуацией. По данным синоптиков, 17-18 августа местами ожидаются сильные дожди, сильные ливни с грозами. При выпадении сильных осадков вновь могут сформироваться дождевые паводки, при которых возможно подтопление приусадебных участков, низменных участков местности, дорог и сельхозземель.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022