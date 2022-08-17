Массовый сбор арбузов и дынь стартовал в Соль-Илецке

В Соль-Илецке (Оренбургская область) начался массовый сбор поливных дынь и арбузов. Бахчевые культуры были выращены с применением технологии капельного орошения.

По данным Минсельхоза региона, на текущий момент урожай собран на площади 1,8 тыс. га. Аграрии уже получили больше 50 т арбузов и дынь. Урожайность составляет до 280 центнеров с гектара, пишет 56orb.ru. Рекордных показателей удалось добиться хозяйству «Новоилецкое», где урожайность достигла 370 центнеров с гектара.

27 августа планируется проведение фестиваля «Соль-Илецкий арбуз – 2022». В нем примут участие жители Оренбуржья, Астраханской области, Башкортостана и других регионов. Гостям представят выставку кулинарных изделий «Сластена», дадут возможность продегустировать различные арбузы и дыни, также запланировано проведение викторин и конкурсов.