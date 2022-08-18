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На окраине Битцевского леса в Москве приступили к созданию рекреационного центра «Птичий дом»

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Фото: ТАСС/Сергей Карпов
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В районе Чертаново Южное на окраине Битцевского леса в Москве началось создание локального рекреационного центра «Птичий дом». Об этом рассказали в столичном департаменте капитального ремонта.

Центр расположится со стороны станции метро «Аннино». Он займет часть территории природно-исторического парка и участок, на котором ранее размещались гаражи.

По словам заместителя руководителя департамента капремонта Сергея Мельникова, локацию в Битцевском лесу просто приведут в порядок: здесь уже приступили к замене покрытий дорожек. «Вдоль маршрутов в специальных карманах установим лавочки и урны. В скором времени приступим к обновлению детской площадки. На ней установим оборудование в экостиле — основные элементы будут выполнены из дерева», — отметил он. На площадке появится комплекс в виде лесной избушки с горкой-трубой и элементами скалодрома, лазательный комплекс с канатами и полосами препятствий, карусели и качалки на пружинах. В этой зоне, а также вдоль основных транзитных маршрутов установят освещение и смонтируют камеры видеонаблюдения. Кроме того, на этом участке леса соорудят новые кормушки для птиц.

Мельников добавил, что на территории бывших гаражей (у дома 152, корп. 16, по Варшавскому шоссе) установили временное ограждение и провели геодезическую разбивку дорожек. «Здесь уже готова плоскостная парковка на 97 машино-мест, включая места для маломобильных граждан, осталось только нанести разметку. Сейчас ведем монтаж опор под установку фонарей и камер видеонаблюдения. Также с этого участка организуем удобные заходы на территорию леса», — рассказал замруководителя департамента капремонта.

Рекреационный центр «Птичий дом» войдет в состав «буферной» зоны, которую создают вокруг Битцевского леса. Экологическое кольцо призвано расширить рекреационные возможности территории и снизить антропогенную нагрузку на центральную часть леса, сохранив при этом его уникальную экосистему.

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