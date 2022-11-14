Яблочный Спас в 2023 году: когда, история и традиции православного праздника

Важный православный праздник — Преображение Господне, именуемый в народе «Яблочный Спас» — отмечается в России ежегодно 19 августа. «Известия» рассказали об истории, приметах и традициях празднования, а также о том, что можно и нельзя делать на Яблочный Спас.

Яблочный Спас 2023: история древнего праздника

Праздник является вторым из трех августовских Спасов — Медового (14 августа), Яблочного (19 августа) и Орехового (29 августа). В этот день верующие отмечают Преображение Господне — событие, описанное в Евангелии.

Иисус Христос повел на гору Фавор своих учеников, где предстал перед ними во всем своем величии. В этот момент апостолы увидели чудесное Преображение Господне, то есть то изменение, которое в будущем ждет мир.

Традиции, связанные с праздником Яблочный Спас

Многие народные традиции в этот день связаны с яблоками, которые в России являются сезонным угощением для августа. Так, православные 19 августа приносят яблоки в церковь, чтобы их освятили. Накануне вечером служится праздничная всенощная, а утром — Божественная литургия.

При этом некоторые православные соблюдают правило не есть яблоки до праздничной даты.

Традиционно на Яблочный Спас готовят угощения с добавлением плодов: сладкую выпечку, блины, варенье, салаты.

Согласно народным поверьям, после освящения яблоки приобретают волшебную силу — они способны исполнять желания. Поэтому перед тем, как попробовать первый кусок, было принято загадать заветное желание.

Еще одной важной традицией было угощать яблоками родственников и гостей, а также нуждающихся.

На Яблочный Спас некоторые посещают кладбища, чтобы в этот торжественный день почтить память умерших родственников. При этом нежелательным считается обычай класть освященные яблоки на могилы.

Яблочный Спас в 2023 году: что нельзя делать в этот день

В народе не принято заниматься тяжелым трудом на Яблочный Спас. Кроме того, запрещается шумное времяпрепровождение в компаниях, распитие спиртных напитков, а также ссоры и осуждение других.

В то же время недопустимым считается убийство насекомых. Более того, в этот день их не рекомендуется прогонять — есть поверье, что они приносят удачу. Например, считается, что севшая на руку два раза муха — к успеху и везению.

Приметы Яблочного Спаса

Многие приметы на Яблочный Спас связывали с погодой.

Так, если 19 августа шел дождь, считалось, что зима будет холодной. Солнце и тепло на Яблочный Спас в древности расценивали как предвестник снежной и в то же время теплой зимы.

Пожелтевшие листья в день праздника указывали на скорое сильное похолодание.

В отдельном материале для читателей «Известий» — календарь церковных праздников на 2023 год.