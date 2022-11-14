Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в 2023 году: какого числа, история и традиции праздников

Календарь православных праздников в августе 2023 года включает три связанных между собой важных церковных торжества, а именно три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.

Название Спаса проистекает из слова «спасаться» и связано со сбором урожая, то есть сохранением запасов продовольствия на зиму. Каждый из трех августовских Спасов имеет свою историю и традиции, связанные с угощениями. О том, когда принято отмечать Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, а также об истории, традициях и запретах, связанных с этими праздниками, читайте в материале «Известий».

Медовый Спас – 2023: история, традиции и запреты

Первый из трех Спасов — Медовый — ежегодно отмечается 14 августа. Такое название праздник получил в честь пасечников, которые в это время обычно приступали к своей работе. В этот день было принято прославлять их труд.

Важная церковная традиция на Медовый Спас — ранним утром освятить мед в церкви, после чего его можно есть. В Древней Руси существовало поверье: если пасечники вовремя не заломают соты, то соседние пчелы украдут весь урожай.

Медовый Спас также зачастую именуют Спасом на воде. История этого названия проистекает из праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, который числится в церковном календаре 14 августа. Поверье гласит, что в древнем городе Константинополе произошла эпидемия, с которой люди не могли справиться.

Священники вынесли из храма Святой Софии частичку креста, на котором распяли Иисуса Христа, и осветили ею местные водоемы. После этого болезнь исчезла, и люди поверили в целебные свойства воды. В древности было принято окунаться в этот день в водоемы: считалось, что это очищает человека от болезней и грехов.

Именуют Медовый Спас и Макавеем — в честь мучеников Маккавеев.

Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста, поэтому в этот день действуют строгие правила питания: запрещены мясо и алкоголь. Отмечать праздник следует тихо, непозволительны громкие разговоры. В древности было принято устраивать большие застолья, а трапезу начинали с ложки меда. Существовало поверье: если перед этим загадать желание, оно обязательно сбудется.

Яблочный Спас – 2023: традиции и история

19 августа православные будут праздновать Яблочный Спас. На этот день также приходится церковное торжество Преображения Господня. В этот день верующие вспоминают евангельские события на горе Фавор. Согласно легенде, Иисус Христос повел своих учеников на вершину, где предстал во всем своем величии. Верующие считают, что таким образом Иисус Христос показал людям, как в будущем преобразится мир.

В этот день принято приносить в храм собранный урожай для освящения. Такая традиция связана с поверьем, согласно которому созревание плодов является наградой за всю проделанную работу. Освящая яблоки и другие плоды, церковь наполняет людской труд Божией благодатью, считают верующие. Кроме того, предания гласят, что освященные яблоки обладают магической силой: при откусывании первого кусочка следует загадать желание, и оно сбудется.

На Яблочный Спас принято готовить всевозможные блюда из яблок: варенье, пироги, салаты. Плоды также принято дарить гостям, а также раздавать нуждающимся. При этом в древности верили, что до праздника урожай яблок есть нельзя.

В этот день продолжает действовать Успенский пост, однако 19 августа допускается употребление блюд из рыбы.

Ореховый или Хлебный Спас – 2023: история и традиции праздника

Третий Спас приходится на 29 августа. Праздник имеет несколько названий, одно из которых — Спас Нерукотворный. Согласно Библии, проснувшись, Иисус Христос умылся и вытер лицо полотенцем. На ткани появился лик Сына Божьего, с которого затем написали первые иконы Спаса Нерукотворного. Полотно с ликом Христа исцелило правителя города Эдессы, благодаря чему православие в этих местах стало распространяться быстрее. С тех пор Нерукотворный Образ Христа является символом этого дня.

Еще одно название Спаса — Ореховый — связано с традиционным временем сбора урожая. Наши предки считали, что именно в этот день орехи полностью созревали. Плоды также было принято нести в церковь для освящения.

Праздник также называют Хлебным Спасом. В это время с полей собирали рожь и пшеницу, а на праздник пекли свежий хлеб. На стол подавали ореховую настойку и пироги. При этом перед ужином было принято проводить подготовку в холодному сезону — чистить колодцы и подземные источники. После застолья наши предки мылись в бане и парились вениками из орешника: считалось, что он защищал от недугов.

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