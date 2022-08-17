Инстинкт разрушения: как жители Нарвы защищали танк-Т-34
Инстинкт разрушения: как жители Нарвы защищали танк-Т-34
2022-08-17 10:04:24
2022-08-17 10:04:24
2022-08-17 10:04:24
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Памятник демонтировали, несмотря на сопротивление горожан
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Фото: РИА Новости/Хасан Ингин
Власти Эстонии демонтировали очередной советский памятник — танк-Т-34, установленный на въезде в город. Решение о сносе было принято вопреки мнению местных жителей и городских властей. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: t.me/rusembest
Танк Т-34 был установлен в том месте, где части Красной Армии форсировали реку Нарову в июле 1944 года, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили Нарву
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Фото: vk.com/hobbyplace
Местные жители и городские власти были против сноса памятника
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Фото: t.me/rusembest
Активисты организовали у танка дежурства и собирали подписи в его защиту
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Фото: t.me/rusembest
Решение о демонтаже было принято накануне рано утром на экстренном заседании правительства Эстонии и сразу же начались работы по устранению памятника
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Фото: t.me/rusembest
Премьер-министр Кая Каллас объяснила необходимость демонтажа тем, что советские памятники разобщают эстонское общество и «служат российской пропаганде»
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Фото: vk.com/hobbyplace
Дежуривших на месте активистов рано утром разогнал вооруженный спецназ, расположенную рядом веб-камеру отключили
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Фото: vk.com
Дороги вокруг памятника перекрыли
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Фото: vk.com/hobbyplace
Во время работ по демонтажу Эстония закрыла границу с Россией в пункте пропуска Нарва-Ивангород
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Фото: vk.com/hobbyplace
Власти Нарвы пытались воспротивиться вмешательству правительства в дела города
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Фото: vk.com/hobbyplace
Мэр Нарвы Катри Райк даже отказалась баллотироваться в парламент Эстонии
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Фото: vk.com/hobbyplace
В итоге танк погрузили в трейлер и доставили в Эстонский военный музей в Вимси. После демонтажа на месте памятника местные жители создали стихийный мемориал, украсив его цветами и свечами
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