Режиссер «Трои» Вольфганг Петерсен умер от рака

Немецкий режиссер Вольфганг Петерсен скончался, ему был 81 год. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил Deadline.

По данным портала, режиссер скончался в своем доме от рака поджелудочной железы.

Петерсен родился 14 марта 1941 года в Эмдене, Германия. Он начал свою режиссерскую карьеру с короткометражных фильмов и телефильмов в 1960-х.

Вольфганг Петерсен известен по таким лентам как «Подводная лодка» (1981), «Троя» (2004), «Идеальный шторм» (2000), «Враг мой» (1985) и «Бесконечная история» (1984).

Фильм «Подводная лодка» был номинирован на шесть премий «Оскар» (режиссура, сценарий, камера, монтаж, звук, монтаж звука) и принес Петерсену большую известность. После этой картины режиссер поставил не менее культовую «Бесконечную историю», снятую по одноименному роману немецкого писателя Михаэля Энде.