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Новые резиденты особой экономической зоны Москвы вложат в производства 15 млрд рублей

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За год резидентами особой экономической зоны «Технополис «Москва» стали 14 компаний. До 2026 года они планируют инвестировать в свои производства на площадках ОЭЗ более 15 млрд рублей, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Среди новых резидентов ОЭЗ — производитель электроники «Радиокомп», фармацевтическая фирма «Генериум-некст», разработчик программ для управления энергетическим оборудованием «Энергосбережение», а также несколько компаний из сферы IT.

«Они создадут свыше 1,5 тыс. рабочих мест на высокотехнологичных предприятиях в сфере электроники, IT, биомедицины», — заявил Овчинский.

Статус резидента дает компаниям ряд экономических преференций, включая налоговые и таможенные льготы. Налог на прибыль для них составляет 2%, а ставки налогов на землю, имущество и транспорт — 0%. По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, общий объем налоговых льгот, которые получили компании-резиденты, превысил 4 млрд рублей.

«Также высокотехнологичные компании привлекает удобная инфраструктура и логистика площадок столичной ОЭЗ, широкие возможности промышленной кооперации», – объяснил Дeгтев.

ОЭЗ «Технополис «Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 га. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на ее территории, достигает 75 млрд рублей.

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