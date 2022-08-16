Ребенка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион в Ижевске

В Ижевске районная прокуратура изучит причины отказа пустить на аттракционы в парке ребенка с синдромом Дауна. Специалисты оценят, как ответственные лица соблюдают требования законодательства о защите несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Об инциденте в парке стало известно из соцсетей. Родственники мальчика написали, что у него был день рождения, но малыша не пустили на аттракционы, посчитав его «недееспособным и не таким, как все». Родственники недоумевали, почему дети с заболеванием могут учиться в обычном учебном учреждении, но при этом им нельзя посещать парки, пишет ИА «Сусанин».

В администрации «Парки Ижевска» между тем сослались на правила эксплуатации аттракционов и ГОСТ, который якобы запрещает пользование аттракционами посетителям с отклонениями здоровья, при плохом самочувствии, а также по причине недостаточного роста, веса и возраста.

В организации при этом уточнили, что подобные действия не являются дискриминацией людей с отклонениями здоровья, отмечает Udm-info.ru.

Агентство напоминает, что ранее в Ижевске 13-летнюю девочку на инвалидной коляске и ее маму не пустили в кафе.