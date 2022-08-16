Обновление парка «Юность» в Брянске завершат в сентябре

В Брянске в сентябре 2022 года планируют завершить масштабное обновление парка «Юность». Об этом 16 августа сообщает NASHBRYANSK.RU.

На сегодняшний день подрядчик уже завершил монтаж системы освещения, установил новые фонари. Сейчас на объекте идет укладка тротуарной плитки.

Согласно проекту, территория парка «Юность» после обновления будет разделена на несколько секторов. Там появятся площадки для воркаута, скейтбординга, игр в футбол и волейбол.

Стоимость ремонта составила 100 млн рублей. Средства выделили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Полностью завершить работы и сдать объект планируется в сентябре 2022 года.