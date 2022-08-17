О, диванный новый мир

Уход из России шведского гиганта IKEA, безусловно, значимое событие, но отнюдь не негативное. За более чем два десятка лет сосуществования в одном рыночном пространстве с корпорацией мирового уровня отечественные производители многому научились и совершили эволюционный прыжок вперед. Поэтому уход IKEA не оставит Россию без хорошей недорогой мебели: отечественные заводы и фабрики давно научились делать качественную продукцию в востребованных ценовых категориях.

При этом заслуги шведской компании не стоит преуменьшать. Но IKEA — это прежде всего сервис. Интересные шоурумы, удобные и понятно сконструированные магазины, огромные склады «смотри и бери», великолепно выстроенная глобальная система менеджмента качества — одним словом, гениальный маркетинг.

Но мало кто задумывался, где же производились все те товары, которые продавались в IKEA. Ответ прост: подавляющее большинство товарных позиций, от кроватей и матрасов до кухонных фасадов и комодов, выпускались в России, отечественными мебельными заводами. Да, IKEA ушла, но производства, модернизированные технологически, с настроенным жесточайшим контролем качества, никуда не делись. Они по-прежнему могут выпускать качественную, внешне привлекательную и доступную по цене мебель.

Впрочем, российский мебельный рынок в любом случае изменится — нам придется искать и находить новые каналы сбыта и быстро перестраивать маркетинговые коммуникации. В других обстоятельствах, возможно, эти процессы прошли бы менее болезненно и для производителей, и для потребителей, но ситуацию усугубляют санкции.

Наиболее очевидное и необходимое для отрасли решение — это, на мой взгляд, введение обязательной меблировки квартир в новостройках. Госдума вернется к рассмотрению соответствующего законопроекта осенью. Это далеко не первый подход парламентариев к этому барьеру — до сих пор власти не поддерживали инициативу, хотя ее продвигали застройщики и производители мебели, а покупатели квартир в новостройках поддержали рублем. Впрочем, в этот раз изменилась геополитическая и макроэкономическая ситуация.

Строительный бум последних лет, мягко говоря, поутих: динамика спроса в первичке балансирует на грани. Цены на квадратные метры близки к запредельным, и уже даже ипотека с ними с трудом справляется. Издержки застройщиков растут, как на дрожжах, количество новых проектов сокращается. Сами участники первичного рынка говорят о возможном в этом году снижении количества сделок на 25% по сравнению с докризисными временами, а власти стараются не допустить падения объемов строительства.

У производителей мебели тоже не все гладко: спрос падает, издержки растут. Закон об обязательной меблировке квартир, на скорейшее одобрение и принятие которого рассчитывают и строители, и мебельщики, и покупатели, как раз сможет стать точкой выхода из кризиса, по крайней мере в двух отраслях экономики. Это подстегнет спрос и на жилье, и на мебель, и сделает этот «комплект» максимально доступным для новоселов.

Мебельщики же получат гарантированный рынок сбыта с огромными объемами. По оценкам Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, «обязательность» меблировки первичных квартир принесет отрасли дополнительно не менее 1 трлн рублей в год.

Но наибольшие выгоды от принятия нового закона получат потребители. По оценкам Минстроя и Минпромторга, дисконт на мебель, приобретаемую в составе квартиры, составит не меньше 30%, а цены на кухни, шкафы и кровати будут фиксироваться в момент подписания договора купли-продажи новостройки.

Качество мебели российской сборки давно находится на мировом уровне. Материалы, технологии, которые мы используем на российских предприятиях — те же самые, что на итальянских или немецких фабриках. А некоторые виды мебели, например из массива дерева, вообще производятся только в России. И не потому, что итальянцы или немцы заботятся об экологии и сохранении лесов. Просто там подобная продукция очень дорогая, и средний итальянец не сможет себе ее позволить. А у нас мебель из массива вполне себе доступна по цене. Что уж говорить о более массовых категориях — мебели из древесных плит, металлической, пластиковой.

И даже под санкциями российские мебельные предприятия продолжают работать и выпускать продукцию мирового уровня, довольно доступную по цене.

Автор — президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, генеральный директор Первой мебельной фабрики

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