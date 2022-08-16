Умер британский комик и актер Дагги Браун

Дагги Браун, комик и актер из Великобритании, скончался в возрасте 82 лет, сообщил 16 августа менеджер актера Ли Морган.

«С тяжелым сердцем я делюсь новостью о том, что сегодня утром скончался очень талантливый комик и актер Дагги Браун вместе со своей женой Джеки. Какая честь для меня было работать с Дагги. Прирожденный артист, любивший свою профессию. RIP, Дагги Браун», — написал менеджер комика в своем аккаунте в Twitter.

Причины смерти актера не уточняются.

Дагги Браун родился 7 августа 1940 года. Свою карьеру он начал как артист кабаре в шоу The Comedians («Комедианты»). В фильмографии актера такие работы, как «Отель «Вавилон», «Смешная корова», «Карточный домик. Окончательное решение», однако наибольшую известность ему принесла роль Джорджа Фримена в фильме «Улица коронации».

Браун также играл в театре. В 1999 году он исполнил Дурака в пьесе Шекспира «Король Лир» в театре Northern Broadsides.