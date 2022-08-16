Капитальный ремонт улицы Ботвина завершили в Астрахани

В Астрахани по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально отремонтировали улицу Ботвина. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Протяженность отремонтированного участка составила 1,6 км. Подрядчик уложил асфальт на проезжей части и обустроил тротуары, установил дорожные и тротуарные бордюры.

Как уточняет «Астрахань-24», на улице Ботвина располагаются реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, центр соцподдержки Ленинского района, областной клинический стоматологический центр и отделение почты. По этой же дороге родители с малышами добираются до детских садов № 17, 37 и 97.

В 2022 году в рамках нацпроекта БКАД в Астрахани ремонтируют еще около 20 объектов. Полностью работы завершены на улицах Краснопитерская, набережная Казачьего ерика, Нововосточной, Энзелийской, Полякова, в переулке Никитинский.