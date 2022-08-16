ВВС США провели испытательный пуск МБР Minuteman III

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил. Об этом 16 августа сообщили в командовании глобальных ударов ВВС США.

«Члены командования глобальных ударов ВВС США произвели пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, с базы космических сил «Ванденберг», Калифорния, 16 августа в 00:49 по тихоокеанскому времени (10:49 мск), чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США, уверенность в поражающем действии и эффективности национального ядерного сдерживания», — говорится в заявлении на сайте командования.

Подчеркивается, что это событие не является следствием текущей ситуации в мире, подобные испытания ранее проводились более 300 раз.

Испытания МБР Minuteman III должны были пройти в США в начале марта, однако Пентагон заявил об их отмене.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд пояснила, что это решение связано с нежеланием способствовать эскалации. По словам Нуланд, оно доказывает, что у Вашингтона нет намерений участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы. 4 августа стало известно, что США отложили испытания Minuteman III из-за напряженности вокруг Тайваня. Уточнялось, что это решение было принято, чтобы не допустить любого недопонимания.