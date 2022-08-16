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Составлен топ-5 летних маршрутов по Москве

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Пользователи онлайн-гида «Узнай Москву» определили пять самых популярных летних маршрутов по столице. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Лидером по количеству просмотров стал аудиогид «Вокруг Патриарших». Первый пункт маршрута — доходный дом на углу улицы Малой Бронной и Малого Козихинского переулка, построенный в 1898 году по проекту Алексея Захарова. Здесь с середины 1890-х до 1905 года жила будущая театральная звезда Алиса Коонен. Участникам экскурсии также расскажут о готическом доходном доме 1912 года постройки, где часто бывал Михаил Булгаков. Расположенное на Малой Бронной здание в шесть этажей считалось невероятно высоким по тем временам, автор проекта — архитектор Иван Кондратенко.

Второй по популярности у пользователей портала «Узнай Москву» стала прогулка по Кузнецкому Мосту — одной из самых древних улиц города. На маршруте расположено здание, известное как Дом моделей. Его построили в 1903 году по заказу меховщика Алексея Михайлова. Сейчас здесь находится магазин одежды. А рядом стоит здание, в котором был совершен первый в Москве телефонный звонок в 1882 году.

Третье место по количеству просмотров заняла экскурсия по местам, связанным с Петром Великим. Ее участники, в частности, посетят памятники архитектуры, построенные по указу императора.

Еще один популярный маршрут — «Московский модерн», в ходе которого можно познакомиться с наиболее яркими образцами этого архитектурного стиля. Начнется прогулка с самого первого дома, построенного в стиле модерн в Москве, — особняка предпринимателя Отто Листа.

В пятерку самых востребованных экскурсий также вошла прогулка по холму между Яузскими воротами и Таганкой. Пользователям онлайн-гида расскажут о построенных здесь пяти старинных особняках.

«Сейчас на портале «Узнай Москву» представлено более 200 маршрутов. Каждый поможет ближе познакомиться с историей города, расскажет об уникальных фактах, связанных с объектами культурного наследия и судьбами известных жителей столицы разных эпох. Для некоторых прогулок предусмотрен аудиогид — им удобно пользоваться как на сайте, так и в мобильном приложении проекта», — рассказала Сергунина.

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.

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