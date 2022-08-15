Дело возбудили после убийства двух детей их матерью в Белгороде
В Белгороде возбуждено уголовное дело по факту убийства двух детей. Проводятся следственные действия и судебные экспертизы, устанавливаются мотивы совершения преступления, причины и условия, которые могли этому способствовать.
Как уточняет Бел.ru со ссылкой на СУ СКР по Белгородской области, сообщение об обнаружении в автомобиле у дома по 3-му Поэтическому переулку тел двух детей двух и четырех лет с признаками насильственной смерти поступило в следственный отдел 14 августа.
Следствие считает, что детей убила их мать, а потом свела счеты с жизнью во дворе дома. Криминалисты обнаружили предсмертную записку, оставленную женщиной.
В начале августа в Саратовской области женщину обвинили в убийстве троих внуков и дочери, предварительно, средством от тараканов. По данным следствия, бабушка призналась в том, что она подмешала отравляющее вещество в пищу внукам и дочери-инвалиду из-за личной неприязни.