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Ставка на перспективу

Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер — о потенциале снижения ключевой ЦБ
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Инфляционные ожидания снизились, недельная дефляция укоренилась, предприятия адаптировались к вызовам, и последние три месяца темп роста инфляции сокращается и в промышленности.

При этом индексы деловой активности (PMI) как на производстве, так и в сфере услуг выше пограничной планки в 50 пунктов два месяца подряд, что говорит о подобии некоторого положительного тренда. Естественно, в первую очередь выручает внутренний спрос, отсюда и взлет PMI именно в сервисном секторе.

Добавим сюда историческое укрепление рубля до многолетних максимумов с обвалом валют на фоне экспортно-импортных ограничений и получим совокупность факторов, полностью обосновывающих жёсткую мягкость ЦБ по ставке. На последнем заседании регулятор снизил ее до 8%.

В оставшиеся недели до конца августа дефляционные тенденции могут идти по инерции, но это будет уже скорее остаточный эффект. На перспективу осени можем получить уже остановку тренда на затухание роста общего уровня цен.

Скажется и активизация потребительского спроса, и вероятное ослабление рубля на фоне наших ранних оценок грядущего замедления роста внешнеторгового профицита. Возможно, что-то прояснится и с бюджетным правилом с акцентом на валюты дружественных партнёров.

Таким образом, у ЦБ могут несколько уменьшиться аргументы для столь активного цикла по снижению ставки, как ранее. На сентябрьском заседании регулятор может пойти уже на символический шаг вниз в 50 базисных пунктов.

Во-первых, Банку России нужно не пропустить период расхождения инфляционной кривой без фактической подпитки экономики промышленными силами, когда лишь кредитная активность граждан из-за привлекательных ставок, будет расти, а производство стагнировать. Во-вторых, импортируемая инфляция тоже может оживиться из-за реимпорта, параллельного импорта и потоков товаров из дружественных экономик.
В-третьих, уже и на долговом рынке не видно апсайда к агрессивному секвестру ключевой ставки.

Тем более нужно оценивать влияние ранее принятых решений на экономику и финансовые рынки. Пока оно достаточно позитивно — ОФЗ вернулись к уровням начала года до обострения, рубль относительно крепок, есть пусть и пока малозаметное, но оживление в рисковых бумагах. Да и реальному сектору стало поспокойнее.

В общем резона идти на обострение сейчас я не вижу, но шанс на продолжение цикла вниз по ставке в 2023 году есть. По этому году я подтверждаю прогноз по инфляции ниже верхней границы 12-15%, падение ВВП не критичнее 6%, при этом ориентир в рубле не меняю – 70 по доллару и 10+ за юань.

Что же касается доходности вкладов, то от антикризисных ставок в банках под 20%+ не осталось и следа. Весенние «суперпредложения» по депозитам на фоне временных проблем с ликвидностью и необходимостью остановить отток капитала в валюту больше для кредитных организаций не актуальны. Максимальная ставка по вкладам в рублях в топ-10 банков на первую декаду августа рухнула до 6,82% годовых.

Проценты по вкладам имеют максимальную корреляцию с ключевой ставкой Центробанка, и на фоне ее планомерного снижения ожидать сохранения высокой доходности по банковским продуктам было бы просто странно. Но, возможно, некоторое дно по ставкам во вкладах в рублях не так и далеко.

Другое дело, с валютными депозитами. На волне девалютизации банки более не заинтересованы в привлечении иностранных денежных единиц, поскольку не могут физически найти места их применения. Попросту отсутствуют инструменты размещения инвалюты недружественных стран в эпоху санкций Запада. Доллар, евро, фунт, йена, по сути, становятся токсичными. Этим и вызваны комиссии, рост тарифов на транзакции, отрицательные ставки для юрлиц.

Пожалуй, единственное, что вызывает интерес — вложения в «проекты» с акцентом на валюты дружественных стран, будь то сама валюта или вклады в том же юане под процент на депозит, или облигации российских компаний в нацвалюте Поднебесной.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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