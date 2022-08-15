Более 20 детей отравились в лагере в Нижегородской области
Более 20 детей отравились в оздоровительном лагере «Восток» в Нижегородской области, сообщает управление СК РФ по региону на своем сайте 15 августа.
Проверку организовали после публикаций местных СМИ.
Сейчас следователи опрашивают сотрудников лагеря, берут образцы продуктов питания и воды, а также устанавливают обстоятельства произошедшего.
С 16 августа «Восток» приостанавливает работу.
О предположительном отравлении 30 детей в летнем лагере «Еланчик» также сообщили 4 августа в Челябинские. Ведется расследование.