За выходные в Ульяновской области задержали 26 пьяных водителей

За минувшие выходные в Ульяновской области остановили 26 пьяных водителей. Об этом сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

13 августа рабочем поселке Мулловка инспекторы остановили автомобиль «Ока», которым управлял 35-летний муэчина. При проверке было установлено, что водитель находится в пьяном состоянии. При этом местный житель ранее был лишен права управления транспортным средством. Вечером в тот же день в Железнодорожном районе Ульяновска был остановлен 39-летний водитель скутера. Мужчина управлял транспортным средством без прав и в состоянии опьянения. 14 августа пьяного бесправника за рулем автомобиля «ВАЗ» задержали в Заволжском районе.

«Алкоголь отрицательно сказывается на различных видах восприятия: скорость реакции на изменения дорожной обстановки у пьяного водителя становится низкой. Водитель не может идентифицировать сигналы светофора, различить линии разметки. Он может не заметить пешехода в темное время суток», — отмечают в МВД.

За вождение в пьяном виде гражданам грозит административная ответственность с лишением водительского удостоверения на срок до двух лет и штрафом 30 тыс. рублей.