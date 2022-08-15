Новую дорогу построят в Барнауле за 120 млн рублей

Новый дорожный участок протяженностью свыше 800 м построят в Барнауле. Стоимость контракта превысила 120 млн рублей.

Речь идет об участке улицы Христенко от Павловского тракта до улицы Сергея Семенова. Средства на обустройство асфальтового покрытия выделены в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, пишет altapress.ru. Рабочим предстоит построить ливневую канализацию, саму дорогу, тротуары, а также выполнить благоустройство территории. Согласно плану, на участке улицы высадят больше 80 деревьев и порядка 600 кустарников.

Строительством дороги занимается подрядчик ООО «Сибинвест».

Ранее сообщалось, что в Казани утвердили планировку будущей магистральной улицы. Протяженность дороги составит около 3,6 км, она пройдет по улице Патриса Лумумбы между улицами Альберта Камалеева и Назиба Жиганова.