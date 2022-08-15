Умер автор романа «Заклинатель лошадей» Николас Эванс

Британский писатель Николас Эванс скончался 9 августа в возрасте 72 лет. Об этом 15 августа сообщил The Bookseller.

Причиной смерти стал сердечный приступ. У Эванса остались жена и четверо детей, с которыми он проживал в Девоне.

«Николас Эванс был мастерским рассказчиком и одним из самых успешных и любимых писателей своего поколения. Его книги понравились миллионам читателей по всему миру. Его будет очень не хватать, но его слова будут жить долгие годы», — рассказал его издатель Чарли Кинг.

Известность Эвансу принес его дебютный роман «Заклинатель лошадей», опубликованный в 1995 году. Было продано свыше 15 млн копий. В последующие годы Эванс написал еще четыре крупных произведения.

В 2008 году Эванс и его родственники отравились грибами, из-за чего им всем пришлось пройти диализ почек. Спустя три года писателю понадобилась пересадка почки, которую ему пожертвовала дочь.