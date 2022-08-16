Креативная реальность

Прогнозы и аналитика, сделанные до февраля этого года относительно развития отечественной киноиндустрии, потеряли свою актуальность. Впору делать новые. Зацикливаться на последствиях пандемии и санкций бессмысленно, попробуем разобраться в том, что мы имеем на сегодняшний день и что можем иметь в недалеком будущем, которое может быть весьма привлекательным, если на первые роли в осмыслении происходящих процессов выйдет концепция «талантоцентризма».

Нынешняя ситуация в киноиндустрии напоминает качели. Крупные западные игроки, такие, как Netflix, Universal Studios, Disney, Warner Bros, Sony, Paramount, ушли с российского рынка, зато вырос спрос на кинематограф Китая, Индии, ОАЭ, Кореи — там есть качественный современный контент, далеко не только арт-хаус.

Сборы кинотеатров упали, контента им не хватает, но сериальные премьеры на отечественных стримингах идут чуть ли не каждую неделю, почти все они планирует запустить в производство в этом году по 20-25 проектов, поэтому теперь в кинотеатрах планируют показывать премьеры сериалов.

В целом контента стало меньше, но произошло перераспределение объемов в жанровой сетке: больше семейного кино, комедий, гуманистических тем. Меньше мрачных детективов и тяжелых триллеров.

Порядка 10-15% проектов отменилось или заморозилось из-за участия в них иностранного капитала. Часть фильмов и сериалов встали на начальной стадии производства. Но известно, что на 2022-й запланированы съемки многих фильмов, причем государство будет активно финансировать не только крупных игроков, но и частные студии, а освободившиеся в результате санкций специалисты уже переместились на новые проекты.

Что касается бюджетов, то некоторые премиальные проекты либо лишились части запланированного процентов на 20-30%, либо временно заморожены. Но гонорары основных творцов пока держатся на уровне прошлого года, хотя те, кто был на эксклюзивных контрактах, частично остались без них.

Рынок творческих кадров претерпевает изменения в связи с эмиграционными процессами, а также из-за невозможности сотрудничать с зарубежными талантами, на участие которых продюсерские команды, в том числе на платформах, делали большую ставку. Но массовой эмиграции нет, большинство продолжают создавать новое, съемочный процесс в очень активной стадии, особенно в летние месяцы.

Как всё это отразилось на рынке творческих кадров? Талант по-прежнему остается ключевым звеном в продаже и запуске продукции. Только теперь он еще формирует тренды и влияет на продюсера, а не наоборот. Все началось с блогеров, когда они самостоятельно генерировали идеи и реализовывали их. У них прямой доступ к зрителям, не требует посредников в виде продюсеров. Таким образом, вместе с блогером появился новый вид инфлюенсера, объединяющего в себе сразу несколько творческих функций.

Что в ней особенного — в концепции «талантоцентризма»?

Уходит линейность в цепочке талантов, задействованных в проекте (продюсер (идея) — сценарист-режиссер-актер), талант становится многофункциональным. Актер может написать сценарий или стать режиссером, как это сделали Евгений Стычкин в проекте «Нулевой пациент» и Данила Козловский в «Караморе» и «Чернобыле». При этом они еще сыграли в собственных фильмах.

Операторы могут совмещать в одном проекте две ключевые творческие позиции, становясь еще и режиссерами. Роман Васьянов («Общага») и Сергей Трофимов («Девятаев», «Нулевой пациент») снимали эти картины и как режиссеры, и как операторы.

Сценаристы и актеры становятся шоураннерами (Алексей Ляпичев, «Контейнер»), продюсерами (Дарья Мороз, «Содержанки»; Светлана Ходченкова, «Другое имя»). Все чаще звездами становятся непрофессиональные актеры — от блогера-миллионника до обычного человека с улицы. Проект формируется вокруг таланта, и именно он является носителем идеи.

Традиционно конкуренция в киноиндустрии очень высока, и она будет усиливаться. В ближайшее время увеличится объем государственной поддержки через профильные институты, такие, как «Фонд кино». Конечными бенефициарами этой поддержки станут по большей части компании-лидеры кинопроизводства, но этот список будет расширен, в него войдут и более молодые компании.

Есть и другая конкуренция, не внутри профессии, а с технологиями. Сценарист соревнуется с нейросетью, 3Д-технологии — с роботами-актерами. Нейросеть, искусственный интеллект и роботы могут составить конкуренцию таланту уже в ближайшем будущем. Метавселенная — новый формат взаимодействия. Самые разные цифровые технологии могут быть использованы для создания трендового контента и нового опыта пользователей — искусственный интеллект, компьютерное зрение, AR, VR.

Снимать фильмы и сериалы про будущее станет дешевле, чем про прошлое, хотя бы потому что фантастические интерьеры воссоздать проще. Масштабные исторические полотна, такие, как «Екатерина» или «Перевал Дятлова», скорее всего встанут на паузу или переформатируются. В целом сокращаются бюджеты: то, что снималось за 45-50 млн руб. за серию, сейчас снимается за 30-35 млн.

Развивается агентская история — талантам необходимо расширять границы рынка, знакомиться с новыми продюсерами, реализовать идеи. Всё это послужит расцвету сервисного подхода, где будут необходимы юристы, менеджеры, редакторы, дизайнеры, бухгалтеры.

Идеи сами по себе перестанут быть эксклюзивными, важнее — кто из инфлюенсеров-талантов превратит, например, всегда актуальную идею экранизации классики на новый лад в зрительский популярный продукт.

Мы в целом увидим много нового, включая новые ремейки и запуск авторских проектов. Я верю в молодые таланты, которые сейчас получили возможность создавать что-то уникальное.

Автор — продюсер, генеральный директор агентства «Стардаст»

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