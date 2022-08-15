Участок трассы Омск — Седельниково отремонтировали раньше срока

В Омской области завершился ремонт двухкилометрового участка трассы Омск — Муромцево — Седельниково. Объект сдали на три недели раньше срока, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.

Подрядчиком выступила компания ООО «СибРос». Дорожники уложили новое покрытие, укрепили обочины, нанесли разметку и установили дорожные знаки на отрезке с 185-го по 187-й км трассы, пишет ИА «Город55».

Общая стоимость работ составила 60,4 млн рублей. Уточняется, что также на участке появился комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

По данным управления дорожного хозяйства, на которые ссылается ИА «ОМСКРЕГИОН», ремонт покрытия продолжается на отрезке трассы с 265-го по 269-й км. Завершить его планируется к 15 октября 2022 года.

Подрядчиком выступает ООО «АртРемСтрой». Рабочие уже ликвидировали пучинообразования, обустроили основание и приступили к укладке нижнего выравнивающего слоя.

На 2023 год запланирован ремонт участка дороги с 261-го по 265-й км.