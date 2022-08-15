События недели: взрывы по всему миру, кит в Сене и летний звездопад
События недели: взрывы по всему миру, кит в Сене и летний звездопад
2022-08-15 12:25:49
2022-08-15 12:25:49
2022-08-15 12:25:49
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Что важного произошло на планете за последние дни
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Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
В Ереване прогремели два мощных взрыва на территории торгового центра «Сурмалу». Три человека погибли, десятки ранены. Предварительной причиной случившегося называют возгорание на складе пиротехники. Самые заметные события недели – в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», который выводит на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайям», созданный российскими предприятиями по заказу Ирана
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
В Омске обрушилась стена жилого дома, эвакуированы 40 человек. Предварительная причина случившегося — аварийное состояние здания
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Французские спасатели на протяжении недели пытались спасти белуху, заплывшую в Сену. Во время транспортировки состояние животного ухудшилось и его решили усыпить
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Сильнейший за 80 лет ливень в Сеуле вызвал наводнение и унес жизни 7 человек
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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
В результате обстрела пивоваренного завода в Донецке произошла утечка аммиака
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
В московском парке «Остров Мечты» прошел этнический фестиваль «День Индии»
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Сотрудники Калининградского зоопарка выпустили на волю на территории национального парка «Куршская коса» выздоровевшего тюленя, который ранее был найден в истощенном и обезвоженном состоянии
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Фото: Getty Images/VCG/Wu Zhengjie
Пик метеорного потока Персеиды — одного из самых зрелищных астрономических событий лета — пришелся в этом году на ночь с 11 на 12 августа
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Фото: РИА Новости
Саперы сводного отряда Международного противоминного центра ВС России разминировали мост на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново. Украинские военные заложили под него около 200 боеприпасов, а также несколько ящиков тротила
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ahmed Gomaa
41 человек погиб и 12 пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в коптской церкви египетской Гизы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В Братеевском каскадном парке российской столицы прошел международный фестиваль фейерверков «Ростех»
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Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
В порту Матансас на Кубе после серии взрывов в нефтехранилище начался масштабный пожар, который тушили целую неделю. Один человек погиб, 125 пострадали
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Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
В городе Гуаякиль в Эквадоре произошёл взрыв, в результате чего погибли пять человек, ещё 16 пострадали. Полиция полагает, что ответственность за случившееся лежит на преступной группировке
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Фото: Агенство городских новостей «Москва»
В Москве оперативные службы эвакуировали жильцов дома 11 по проспекту 40 лет Октября из-за утечки неизвестного вещества
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