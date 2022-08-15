Российский художник Дмитрий Врубель скончался в возрасте 62 лет

В возрасте 62 лет умер художник Дмитрий Врубель, автор граффити с поцелуем генсека СССР Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера на Берлинской стене. Об этом сообщила главный редактор газеты The Art Newspaper Russia Милена Орлова на странице в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Жена художника Виктория Тимофеева 17 июля писала в этой же соцсети, что его сердце «внезапно стало очень слабым», и сообщила, что он перенес коронавирус.

Дмитрий Врубель родился в 1960 году, учился в Московском государственном педагогическом институте. С 1983 года был членом Союза художников СССР.

Врубель был представителем соц-арта. Его граффити под названием «Братский поцелуй» стало одним из символов воссоединения Германии. С 2010 года художник постоянно проживал в Берлине и зарабатывал проведением выставок.