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Российский художник Дмитрий Врубель скончался в возрасте 62 лет

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Фото: TASS/EPA/Hannibal Hanschke
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В возрасте 62 лет умер художник Дмитрий Врубель, автор граффити с поцелуем генсека СССР Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера на Берлинской стене. Об этом сообщила главный редактор газеты The Art Newspaper Russia Милена Орлова на странице в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Жена художника Виктория Тимофеева 17 июля писала в этой же соцсети, что его сердце «внезапно стало очень слабым», и сообщила, что он перенес коронавирус.

Дмитрий Врубель родился в 1960 году, учился в Московском государственном педагогическом институте. С 1983 года был членом Союза художников СССР.

Врубель был представителем соц-арта. Его граффити под названием «Братский поцелуй» стало одним из символов воссоединения Германии. С 2010 года художник постоянно проживал в Берлине и зарабатывал проведением выставок.

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