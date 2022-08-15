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Число погибших в результате взрыва в Ереване возросло до пяти человек

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Число жертв при взрыве в торговом центре в Ереване увеличилось до пяти. Ранее спасатели извлекли из-под завалов тело женщины. Пока установили личности только трех погибших, передает телеканал «Известия». Сообщалось, что семь человек из 25 пропавших без вести нашли живыми. Сейчас в списках разыскиваемых 17 фамилий. На месте происшествия работают спасатели и силы внутренних войск, им помогают местные жители. Также на месте работает спецтехника, в том числе два подъемных крана. Из-под завалов удалось достать свыше 10 человек. Пострадали более 60 граждан, в том числе дети, 36 человек получили травмы средней степени тяжести.

Российское посольство выясняет, есть ли среди пострадавших при взрыве граждане России. Пожарным пока не удалось локализовать возгорание. Из-за опасности распространения огня на соседние магазины предприниматели спасали товар, отказываясь покидать горящий ТЦ. По факту взрыва на рынке в Ереване прокуратура Армении возбудила уголовное дело.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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