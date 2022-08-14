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Огненная схватка: в центре Еревана прогремел взрыв

В результате сильного пожара на складе пиротехники пострадали десятки людей
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Smoke rises after blasts ripped through a fireworks warehouse in a shopping mall in Yerevan, Armenia August 14, 2022
Фото: REUTERS/Photolure/Hayk Baghdasaryan
14 августа в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел взрыв, причиной которого стал пожар на складе пиротехники. Возгоранию присвоили третий уровень сложности, а количество пострадавших достигло 57, один человек погиб. Подробнее — в галерее «Известий»
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A man covers his face while clearing the debris after blasts ripped through a fireworks warehouse in a shopping mall in Yerevan, Armenia August 14, 2022.
Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
Мужчина помогает разбирать завалы торгового центра и закрывает лицо от дыма
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Firefighters extinguish a fire after blasts ripped through a fireworks warehouse in a shopping mall in Yerevan, Armenia August 14, 2022.
Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
В тушении пожара участвуют 155 пожарных и 50 спасателей
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A wounded woman is transported on a stretcher after blasts ripped through a fireworks warehouse in a shopping mall in Yerevan, Armenia August 14, 2022.
Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
Спасатели выносят на носилках раненую женщину
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Firefighters extinguish a fire after blasts ripped through a fireworks warehouse in a shopping mall in Yerevan, Armenia August 14, 2022.
Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
Работы по тушению пожара ведутся на четырех объектах
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People clear the debris after blasts ripped through a fireworks warehouse in a shopping mall in Yerevan, Armenia August 14, 2022
Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
Люди разбирают завалы, оставшиеся после взрыва
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Smoke rises after blasts ripped through a fireworks warehouse in a shopping mall in Yerevan, Armenia August 14, 2022.
Фото: REUTERS/Photolure/Hayk Baghdasaryan
Дым, поднимающийся с горящего склада торгового центра «Сурмалу»
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Армения. Ереван. Поврежденный автомобиль на оптовом рынке «Сурмалу», где произошел взрыв. В результате взрыва на складе пиротехники был спровоцирован сильный пожар, которому присвоена третья категория. Число пострадавших в результате взрыва достигло 51
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Автомобиль, поврежденный в результате взрыва
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Армения. Ереван. Пожарные на месте взрыва во время тушения пожара на оптовом рынке «Сурмалу». В результате взрыва на складе пиротехники был спровоцирован сильный пожар, которому присвоена третья категория. Число пострадавших в результате взрыва достигло 51.
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Пожарные и спасатели тушат огонь
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Армения. Ереван. Люди на оптовом рынке «Сурмалу», где произошел взрыв. В результате взрыва на складе пиротехники был спровоцирован сильный пожар, которому присвоена третья категория. Один человек, согласно предварительным данным, погиб и 26 пострадали.
Фото: ТАСС/Александр Патрин
В тушении пожара задействованы четырнадцать водовозов мэрии Еревана, восемь грузовиков, три трактора и один кран
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Армения. Ереван. Сотрудники полиции на оптовом рынке «Сурмалу», где произошел взрыв. В результате взрыва на складе пиротехники был спровоцирован сильный пожар, которому присвоена третья категория. Число пострадавших в результате взрыва достигло 51
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Сотрудники полиции на оптовом рынке «Сурмалу»
На весь экран
Армения. Ереван. Сотрудник полиции на оптовом рынке «Сурмалу», где произошел взрыв. В результате взрыва на складе пиротехники был спровоцирован сильный пожар, которому присвоена третья категория. Число пострадавших в результате взрыва достигло 51.
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Полицейский закрывает лицо от дыма на рынке «Сурмалу»
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