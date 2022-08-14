Огненная схватка: в центре Еревана прогремел взрыв

14 августа в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел взрыв, причиной которого стал пожар на складе пиротехники. Возгоранию присвоили третий уровень сложности, а количество пострадавших достигло 57, один человек погиб. Подробнее — в галерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
Мужчина помогает разбирать завалы торгового центра и закрывает лицо от дыма
На весь экран
Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
В тушении пожара участвуют 155 пожарных и 50 спасателей
На весь экран
Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
Спасатели выносят на носилках раненую женщину
На весь экран
Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
Работы по тушению пожара ведутся на четырех объектах
На весь экран
Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
Люди разбирают завалы, оставшиеся после взрыва
На весь экран
Фото: REUTERS/Photolure/Hayk Baghdasaryan
Дым, поднимающийся с горящего склада торгового центра «Сурмалу»
На весь экран
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Автомобиль, поврежденный в результате взрыва
На весь экран
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Пожарные и спасатели тушат огонь
На весь экран
Фото: ТАСС/Александр Патрин
В тушении пожара задействованы четырнадцать водовозов мэрии Еревана, восемь грузовиков, три трактора и один кран
На весь экран
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Сотрудники полиции на оптовом рынке «Сурмалу»
На весь экран
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Полицейский закрывает лицо от дыма на рынке «Сурмалу»
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.