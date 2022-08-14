Огненная схватка: в центре Еревана прогремел взрыв

14 августа в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел взрыв, причиной которого стал пожар на складе пиротехники. Возгоранию присвоили третий уровень сложности, а количество пострадавших достигло 57, один человек погиб. Подробнее — в галерее «Известий»