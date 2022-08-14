В России прошли обыски в ячейках поддерживающей «Азов» религиозной секты

Силовики провели обыски в ячейках радикальной религиозной секты «Новое поколение» (деятельность организации признана нежелательной в России). В распоряжении «Известий» оказались кадры обысков по адресам в Челябинске.

На записи запечатлено задержание одного из последователей «Нового поколения». У него была обнаружена и изъята религиозная литература.

По данным «Известий», обыски проводятся в нескольких регионах страны. Они проходят в рамках расследования уголовного дела по ст. 284.1 (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности) УК РФ.

Несмотря на заявленный статус религиозной организации, деятельность «Нового поколения», по мнению следствия, носит выраженный политический характер. Так, например, лидеры движения заявляли о необходимости насильственной смены государственного строя в России и ряде других стран бывшего Советского Союза, а также о создании «глобального христианского государства» с центром в США.

Адепты движения поддерживают националистов батальона «Азова» (признан террористической и запрещен в России), а также запрещенный в РФ «Правый сектор» и ВСУ. Кроме того, сектанты активно продвигают внешнеполитические интересы США.

Радикальное религиозное движение «Новое поколение» было создано в 1989 году в Латвии уроженцем Казахстана Алексеем Ледяевым. В период с 2011 по 2020 год Ледяев регулярно ездил в США на встречи с руководителями правозащитных и протестантских организаций. Кроме того, его приглашали на официальные мероприятия с участием американского президента и членов конгресса США. Ледяев занимался активным продвижением внешнеполитических интересов Вашингтона.

В России деятельность ячеек курирует гражданин Украины Андрей Тищенко. 30 июля сообщалось, что сектанты «Нового поколения» собирают деньги для отправки их ВСУ. Об этом рассказал бывший член этой организации Николай Кум, который был задержан российскими силовиками.