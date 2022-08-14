Умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210» Дениз Даус

Актриса американского молодежного телесериала «Беверли-Хиллз 90210» Дениз Даус умерла в возрасте 64 лет, сообщает в воскресенье, 14 августа, телеканал Fox News со ссылкой на сестру знаменитости Трейси Даус.

«Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить наших друзей и семью за всю любовь и молитвы. <…> Моя сестра Дениз Доуз ушла, чтобы встретиться с нашей семьей в вечной жизни», — написала Трейси в субботу, 13 августа, в своем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, она подчеркнула, что считала свою сестру «самой лучшей подругой».

Неделю назад Даус госпитализировали с тяжелым менингитом, все это время она провела в коме. Кома «не была вызвана медицинскими средствами», поэтому врачи не давали прогнозов, сможет ли пациентка выйти из нее, отмечает телеканал.

Американская актриса и режиссер Дениз Даус родилась 21 февраля в 1958 году в столице Гавайев Гонолулу. Она прославилась ролями миссис Ивонн Тизли в «Беверли-Хиллз, 90210», судьи Ребекки Дамсен в «Гардиан» и доктора Ронды Пайн в «Небезопасном».