Украинских дипломатов в Вене после погони задержали в нетрезвом виде

Украинские дипломаты были задержаны после погони по центру Вены за езду в нетрезвом виде. Об этом 13 августа сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

Инцидент произошел накануне утром. Четверо немцев ехали по центру города, когда в их автомобиль врезалась машина, выехавшая на встречную полосу. Увидев оперативно прибывшую полицию, водитель врезавшегося авто на большой скорости уехал с места происшествия, полицейские последовали за ним.

По данным источника издания, в машине находились высокопоставленные дипломаты посольства Украины в состоянии алкогольного опьянения.

В конце мая в Вене украинцы жестоко избили двух австрийских таксистов. Как пишет Life.Ru, два внедорожника с украинскими номерами остановились на парковке, предназначенной для такси. Их попросили отъехать. Но нарушители с кулаками набросились на сделавших им замечание таксистов.