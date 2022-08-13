Медовый Спас в 2022 году: традиции и история древнего праздника

Август богат на важные православные праздники, связанные с сезонным сбором урожая. Первым из них является Медовый Спас, который ежегодно отмечается 14 августа. Об истории, традициях, приметах и действующих в этот день запретах для верующих — в материале «Известий».

Медовый Спас – 2022: история праздника

Слово «Спас», предположительно, связано со словом «спасаться». Речь идет о сезоне сбора урожая, который старались запасать на осень и зиму. Всего существует три Спаса, каждый из которых связан с определенным августовским угощением: Медовый, Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа).

В первый из трех праздников — Медовый Спас — христиане почитают труд пасечников. Утром принято посещать церковь для освящения меда. На 14 августа также приходится начало Успенского поста.

Медовый Спас также связывают с еще одним церковным торжеством, выпадающим на 14 августа. Его название — Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Согласно легенде, в древние времена в Константинополе распространились опасные инфекции, победить которые врачам не удавалось. Тогда из храма Святой Софии вынесли частичку креста, на котором был распят Иисус. Этим фрагментом освятили водоемы, в результате чего те стали обладать целебной силой. Таким образом удалось победить страшную эпидемию.

Из этого поверья проистекает древняя традиция 14 августа окунаться в водоемы для защиты от болезней и очищения от грехов. Именно поэтому этот праздник также называют Мокрый Спас, или Спас на воде.

Еще одно название праздника — Макавей. Связано оно с историей мучеников Маккавеев: братьев Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла. В 166 году до нашей эры их казнил сирийский царь Антиох Эпифан за отказ поклоняться языческим богам. Мать братьев, на глазах которой убивали мужчин, не выдержала горя и умерла. 14 августа является днем памяти семьи мучеников.

В то же время есть версия, что название «Макавей» происходит от слова «мак», созревание которого приходится как раз на август. В связи с этим в народе принято готовить выпечку с маком.

Медовый Спас – 2022: традиции, приметы, чего нельзя делать

В праздник принято раздавать освященный мед нуждающимся и угощать гостей. На столы ставят постную выпечку с добавлением меда, например пряники или блины. Традиционным также является приготовление медовухи или кваса на меде.

При этом перед началом трапезы наши предки съедали ложку меда и загадывали желание. В то же время во время застолья принято вести себя тихо, без громких разговоров. Нельзя сквернословить и ссориться, а также не допускается уборка в доме и рукоделие.

Кроме того, существовало поверье, что 14 августа следует собрать весь мед — в противном случае его заберут пчелы.

В древности считалось, что Медовый Спас знаменует конец лета и начало осени. Если в этот день шел дождь, наши предки верили, что следующим летом леса не будут гореть.

Ранее «Известия» также писали о традициях и приметах Яблочного Спаса, который отмечается 19 августа.