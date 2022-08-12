Мост Миллениум в Казани отремонтируют в 2023 году

В Казани в 2023 году планируют отремонтировать мост Миллениум. Об этом первый заместитель директора – технический директор «Главтатдортранса» Александр Куканов рассказал 12 августа на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Большая программа заложена по ремонту моста Миллениум. Но это не аварийный мост. Здесь будет проведена работа по водоотведению. Сроки подходят, и необходимо выполнить плановые мероприятия», — рассказал Куканов.

По его словам, работы должны стартовать и завершиться в 2023 году. В тот же период планируется реконструировать мост в жилом массиве Борисоглебское.

Как уточняет InKazan.ru, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Татарстан намерен отремонтировать 327 аварийных переправ. Предполагается, что стоимость работ составит 16 млрд рублей.

Всего на территории республики расположено 2804 моста. Из них 1078 — региональные и 1726 — муниципальные.