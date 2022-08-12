Мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в Иркутске

В Иркутске в результате пожара в деревянном доме погиб мужчина 1974 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел утром 12 августа в бревенчатом двухэтажном доме в переулке 2-й Сарайный. Из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека, в том числе ребенок, еще одного жильца спасли пожарные.

В квартире, где возник очаг возгорания, было обнаружено тело мужчины 1974 года рождения, пишет ИА IrkutskMedia.

«По предварительной информации, причина пожара — электротехническая. Погибший мужчина самостоятельно прокинул несколько удлинителей, включенных один в другой, и запитал от них бытовые приборы», — рассказали в спасательном ведомстве.

Общая площадь пожара составила 53 кв. м. В тушении были задействованы 18 человек личного состава и четыре автоцистерны. Обстоятельства случившегося устанавливаются.