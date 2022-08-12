Пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками в Уфе
В Уфе пятеро подростков госпитализированы с отравлением. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По предварительным данным, один мальчик и трое девочек были в гостях у знакомой, где приняли алкоголь и таблетки.
Школьники в возрасте 14-15 лет находились в квартире без присмотра взрослых.
По информации регионального министерства здравоохранения, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое — в средней степени тяжести.
4 августа сообщалось, что в Саратове двое детей доставлены в больницу с отравлением. По данным медиков, они самостоятельно выпили таблетки. Двухлетняя девочка и четырехлетний мальчик нашли препараты для лечения заболевании сердечно-сосудистой системы и съели их. Скорая помощь доставила их в больницу. Состояние отравленных оценивалось как средней степени тяжести.