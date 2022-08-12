Ремонт дороги Благовещенск – Свободный завершат на 1,5 года раньше срока
В Амурской области на полтора года раньше планируют завершить реконструкцию участка автомобильной дороги Благовещенск – Свободный. Об этом сообщает региональное правительство.
Работы ведутся на отрезке с 47-го по 63-й км протяженностью 15 км. Дорожники проводят укрепляют дорогу, готовят слой основания и устанавливают опоры освещения. На сегодняшний день готовность объекта составляет 80%.
Планируемый срок завершения ремонта – августа 2024 года, уточняет Амурская Служба Новостей. Однако подрядчик уже выполнил большой объем работ, поэтому сдать участок планируется до конца 2022-го.
На объекте задействованы 81 человек и 33 единицы техники. Реконструкция ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».