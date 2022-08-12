В Коми выберут лучшего участкового

В Республике Коми выберут лучшего участкового. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на постановление о конкурсе.

За звание «Лучший участковый уполномоченный полиции Республики Коми» смогут побороться старшие участковые уполномоченные полиции, участковые уполномоченные полиции территориальных органов МВД России на районном уровне, не имеющие неснятых дисциплинарных взысканий.

Кандидатов оценят по работе с населением, по организации работы с заявлениями граждан, с неблагополучными семьями, подростками, гражданами, состоящими на различных профилактических учетах, и т.д. Кроме того, будет оцениваться взаимодействие с органами местного самоуправления.

Победитель конкурса получит 100 тыс. рублей. За второе и третье место участникам вручат 70 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.