Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил вопросы безопасности

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ обсудил вопросы безопасности. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции 12 августа.

«У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова — на военном направлении», — сказал российский лидер.

О ситуации в этой сфере доложил президенту глава Минобороны Сергей Шойгу.

На прошлом оперативном совещании, 4 августа, обсудил с членами совета обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Как тогда отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора.