Уголовное дело возбудили после смерти 14-летнего хоккеиста в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти 14-летнего хоккеиста во время тренировки. Об этом 11 августа сообщается на сайте городского управления Следственного комитета РФ.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, днем 11 августа мальчику во время отработки игровых моментов на льду под защитный доспех спортивного обмундирования попала шайба. Это произошло в одном из хоккейных комплексов Петроградского района. Подросток скончался.

Позднее хоккейный клуб СКА сообщил о гибели 14-летнего хоккеиста своей школы. В организации заявили, что он умер в больнице.