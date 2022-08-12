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В Тверской области прошел Международный слет юных дипломатов «Россия – Африка – Восток»

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Фото: предоставлено Обществом Дружбы с Танзанией
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В Тверской области завершился Международный слет юных дипломатов «Россия – Африка – Восток». Мероприятие проходило с 8 по 12 августа в комплексе «Завидово».

Участникам слета зачитали письмо главы МИД России Сергея Лаврова, который отметил важность международного взаимодействия на уровне молодежи и напомнил, что будущее страны в скором времени окажется в ее руках.

Президент движения «Дипломаты будущего» Валерий Егошкин в свою очередь пожелал юным дипломатам быть «цельными, ответственными, любить свою страну», и тогда у них все получится.

Как рассказал глава Общества дружбы с Танзанией Юрий Коробов, во время слета были подписаны «важные соглашения, которые касаются образовательного, культурного и дипломатического развития и России и других государств». «А главное — наши дети, юные дипломаты получили прекрасный опыт международного сотрудничества и дипломатических коммуникаций и, конечно же, яркие эмоции от живого общения», — добавил он.

В рамках форума были организованы экскурсии, в том числе к мемориалу «Смоленское захоронение», а также прошел телемост с Африкой на тему «Молодежная политика ради устойчивого мира». Кроме того, на слете наградили авторов лучших проектов по созданию Центра изучения культуры и искусства народов Африки, который откроется в здании бывшей почтовой станции в селе Городня в Тверской области.

Мероприятие организовало детское общественное движение «Дипломаты будущего» при поддержке Общества дружбы с Танзанией, «Деловой России», Ассоциации российских дипломатов, МГИМО и МИД России.

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