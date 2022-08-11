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Поврежденные пожаром деревья вырубят в нацпарке Удмуртии

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В национальном парке «Нечкинский» в Сарапульском районе Удмуртии вырубят деревья, поврежденные в результате прошлогоднего лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минприроды.

По данным ведомства, пожар повредил деревья на площади 87 га. В июле 2022 года специалисты обследовали насаждения и пришли к выводу, что они сильно ослаблены и заселены вредителями.

«Хвоя (листва) поврежденных деревьев серая, желтая, красно-бурая или полностью отсутствует, кора деревьев разрушена, опала частично или полностью», — цитирует экспертов Udm-info.ru.

Для улучшения санитарного состояния леса было принято решение провести санитарные рубки. Поврежденные деревья ликвидируют, уточняет ИА «Сусанин». Аналогичные мероприятия сейчас проходят во всех районах Удмуртии, где зафиксированы случаи усыхания деревьев, пораженных жуком короедом.

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