В Звенигороде мужчина вломился в дом к незнакомой семье и угрожал убийством

В подмосковном Звенигороде мужчина ночью вломился в частный дом семьи с маленьким ребенком. Неизвестный, представившись правоохранителем, начал угрожать расправой. Тогда глава семейства, защищая близких, выстрелил в мужчину. О произошедшем рассказала супруга стрелявшего Анастасия.

«Он утверждал, что он сотрудник полиции, и ломал дверь. Потом побегал по участку, чем-то погремел, что-то схватил, прибежал, болтал что-то невнятное. <…> Уже после того, как муж выстрелил, стал говорить, что у него пропал ребенок, что его украли. А сначала угрожал нас всех убить», — рассказала Анастасия телеканалу «360».

По словам девушки, мужчина был в неадекватном состоянии с «огромными бешеными глазами». Как оказалось, он был из соседнего поселка, по которому в то же время разгуливала его жена в таком же неадекватном состоянии, также «искавшая ребенка».

«Она общалась с нашими знакомыми, они видели ее и прислали мне голосовые. Женщина ходила по поселку, и работница магазина спросила, что случилось. Та сказала, что потеряла ребенка, но запуталась в показаниях: сначала говорит, старшего, потом: «Старшая у бабушки, ищу младшего», а младшая дочь дома», — рассказала Анастасия.

Она предположила, что у супругов «крыша поехала» и они искали ребенка, которого на самом деле закрыли в доме одного ночью. Анастасия добавила, что полиция приехала уже после того, как мужчина скрылся. Она также предоставила видео, на котором семейство просит незнакомца покинуть частную территорию, а тот в ответ гневно ругается, используя нецензурные слова.

1 марта в Карелии в городе Сортавала пьяный мужчина проник в квартиру, где в это время один находился 9-летний мальчик. Схватив ребенка за шею, мужчина угрожал ему убийством. Ребенок успел набрать номер отца, но злоумышленник выхватил у него телефон и повторил угрозу родителю, сообщает aif.ru.

Мужчина был задержан. Отмечалось, что с семьей потерпевшего он не был знаком, а свои действия объяснил алкогольным опьянением.