Реклама
Прямой эфир
Мир
Три снаряда украинских военных попали в хранилище изотопов Запорожской АЭС
Мир
Украинские военные второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС
Политика
В Совфеде оценили кандидатуру Арестовича на пост президента Украины
Мир
The Telegraph заявила о крахе Британии из-за ситуации на Украине
Мир
В Китае предрекли скорое превращение санкций ЕС против РФ в «мертвые бумаги»
Мир
Высоковольтная линия подстанции «Каховская» повреждена при атаке ВСУ
Мир
Байдена предостерегли от признания России страной - спонсором терроризма
Мир
Призыв Риги прекратить выдачу турвиз россиянам назвали дискриминацией
Мир
В Британии спрогнозировали самое сильное падение реальной зарплаты за 100 лет
Мир
В Запорожье разработали план на случай удара ВСУ по хранилищу ядерных отходов
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Мир
Шольц заявил о продолжении обсуждения ограничения цен на нефть из России

В Звенигороде мужчина вломился в дом к незнакомой семье и угрожал убийством

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В подмосковном Звенигороде мужчина ночью вломился в частный дом семьи с маленьким ребенком. Неизвестный, представившись правоохранителем, начал угрожать расправой. Тогда глава семейства, защищая близких, выстрелил в мужчину. О произошедшем рассказала супруга стрелявшего Анастасия.

Уроки жизни: как защититься от агрессора и не сесть в тюрьму
Президент предложил подумать над совершенствованием норм, касающихся пределов необходимой обороны

«Он утверждал, что он сотрудник полиции, и ломал дверь. Потом побегал по участку, чем-то погремел, что-то схватил, прибежал, болтал что-то невнятное. <…> Уже после того, как муж выстрелил, стал говорить, что у него пропал ребенок, что его украли. А сначала угрожал нас всех убить», — рассказала Анастасия телеканалу «360».

По словам девушки, мужчина был в неадекватном состоянии с «огромными бешеными глазами». Как оказалось, он был из соседнего поселка, по которому в то же время разгуливала его жена в таком же неадекватном состоянии, также «искавшая ребенка».

«Она общалась с нашими знакомыми, они видели ее и прислали мне голосовые. Женщина ходила по поселку, и работница магазина спросила, что случилось. Та сказала, что потеряла ребенка, но запуталась в показаниях: сначала говорит, старшего, потом: «Старшая у бабушки, ищу младшего», а младшая дочь дома», — рассказала Анастасия.

Она предположила, что у супругов «крыша поехала» и они искали ребенка, которого на самом деле закрыли в доме одного ночью. Анастасия добавила, что полиция приехала уже после того, как мужчина скрылся. Она также предоставила видео, на котором семейство просит незнакомца покинуть частную территорию, а тот в ответ гневно ругается, используя нецензурные слова.

1 марта в Карелии в городе Сортавала пьяный мужчина проник в квартиру, где в это время один находился 9-летний мальчик. Схватив ребенка за шею, мужчина угрожал ему убийством. Ребенок успел набрать номер отца, но злоумышленник выхватил у него телефон и повторил угрозу родителю, сообщает aif.ru.

Мужчина был задержан. Отмечалось, что с семьей потерпевшего он не был знаком, а свои действия объяснил алкогольным опьянением.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022