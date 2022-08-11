При строительстве газопровода в Псковской области нашли стоянку эпохи неолита

Участники Псковской областной археологической экспедиции обнаружили стоянку эпохи неолита. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на группу «Археология Пскова и Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Памятник был найден при экспертизе земельного участка. Его нашли под пахотным слоем в разведочных шурфах на левом берегу реки Ловать у деревни Голдобино.

«Проведение предварительных разведочных археологических исследований сохранило культурный слой стоянки эпохи неолита от уничтожения при строительстве газопровода», — отметили участники экспедиции.

Стоянка относится к первой половине — середине третьего тысячелетия до нашей эры. В период позднего каменного века на юге региона существовали и сменяли друг друга усвятская, жижицкая, северобелорусская археологические культуры.

Памятник поставят на государственную охрану. Газопровод пройдет по новой трассе.