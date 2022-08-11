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Особый противопожарный режим продлили на севере Приангарья

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Действие особого противопожарного режима продлили на севере Иркутской области до 31 августа. В регионе организована работа свыше 500 групп патрулирования общей численностью около 1,5 тыс. человек.

Режим продлили в Бодайбинском, Жигаловском, Казачино-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Тайшетском, Усть-Кутском, Усть-Илимском районах, а также Братске, Бодайбо и Усть-Илимске. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Согласно прогнозам, на данных территориях прогнозируется комплекс неблагоприятных метеорологических явлений с угрозой возникновения пожаров.

Кроме того, особый противопожарный режим продолжает действовать в Береговом, Еланцынском, Онгуренском и Островном лесничествах в Прибайкальском национальном парке.

С начала сезона в Приангарье составлено свыше 2,1 тыс. протоколов об административных правонарушениях, связанных с пожарной безопасностью. Возбуждено 41 уголовное дело по фактам лесных пожаров. 12 августа в Иркутской области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов. Вход и въезд в лесные массивы ограничены.

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