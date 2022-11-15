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Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году: какого числа, о чем просят, что нельзя делать

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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28 августа 2023 года — великий христианский праздник — Успение Пресвятой Богородицы, входящий в число двунадесятых. Это день, когда православные верующие вспоминают кончину Девы Марии.

Согласно преданию, однажды во время молитвы к Богородице явился архангел Гавриил, который когда-то оповестил ее о предстоящем рождении Иисуса, и сказал, что через три дня ее душа покинет тело. Весть ничуть не омрачила ее, напротив, Мария обрадовалась скорой встрече с Сыном.

Богородица навсегда воссоединилась с тем, кого любила больше, чем жизнь. Через три дня апостолы, которые проповедовали христианство в разных концах света, дивным образом собрались у смертного одра Марии, чтобы попрощаться с ней. Они стали свидетелями ее мирной кончины и того, как сам Иисус явился в окружении ангелов, чтобы принять душу своей Матери и возвести ее в рай.

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Только Фома не успел к этому дню. Он прибыл через три дня после похорон и, зайдя в пещеру, где была погребена Мария, обнаружил лишь погребальную ткань. Вечером того же дня Пресвятая Богородица явилась апостолам с радостным известием о том, что теперь она будет с ними всегда. Именно поэтому день смерти Девы Марии стал праздничным днем в христианской церкви.

Дате предшествует двухнедельный пост, который по своей строгости не уступает Великому. Он так и называется — Успенский пост. Начало приходится на 14 августа, а окончание в канун Успения — 27 августа.

Поскольку это великий христианский праздник, он отмечается десять дней. 27 августа — день предпразднства. Накануне в церквях начинается всенощное бдение.

Попразднством называют несколько дней после праздника. В этот период в молитвах и песнях рассказывают об Успении. Последний день называется отданием праздника. На Успение Пресвятой Богородицы оно приходится на 5 сентября.

Поскольку на первый день попразднства выпадает славянский народный праздник Ореховый Спас, прихожане приносят в церковь испеченный хлеб и плоды нового урожая. Освященные семена оставляют для следующего сева.

Верующие посещают храм, проводят больше времени в молитвах, раздумьях. Думают о бытие, возможности помогать окружающим.

У Богоматери в первую очередь просят о детях: их зачатии, быстрых родах, здоровье и счастливом будущем для них.

Люди совершают благие дела и откладывают шумные веселые гулянья. Избегают ссор и споров. Стараются исключить всяческий негатив.

Дополнительно предлагаем ознакомиться с календарем выходных и праздничных дней в 2023 году.

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